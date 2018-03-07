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Российские ватерполистки сыграют с венгерками в одной группе на ЧЕ-2018

Спорт
7 марта, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Матчи группового этапа пройдут с 14 по 21 июля

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ТАСС, 7 марта. Женская сборная России по водному поло вместе с командами Венгрии, Испании, Сербии, Турции и Германии попала в группу В чемпионата Европы 2018 года. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, результаты которой сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.

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Матчи группового этапа пройдут с 14 по 21 июля. В группу А попали сборные Израиля, Нидерландов, Франции, Греции, Хорватии и Италии. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.

Сборная Венгрии является действующим чемпионом Европы. Женская сборная России трижды побеждала на европейском первенстве (2006, 2008, 2010).

Мужская сборная России на чемпионате Европы сыграет в одной группе с командами Сербии, Словакии и Румынии. Встречи группы D пройдут с 16 по 20 июля. В группе А сыграют сборные Германии, Грузии, Италии и Венгрии, в группе В - сборные Черногории, Мальты, Франции и Испании, в группе С - сборные Хорватии, Турции, Нидерландов и Греции. Сборные, занявшие первые места в своих группах, попадают сразу в четвертьфинал, команды, занявшие второе и третье места, проведут дополнительный матч на вылет.

Сборная России единственный раз в истории стала медалистом чемпионата Европы в 1997 году, завоевав бронзу. На последних трех чемпионатах Европы побеждала команда Сербии.

Чемпионат Европы пройдет в испанской Барселоне с 14 по 28 июля.

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