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Олег Леонтьев находится в списке кандидатов на должность главного тренера ХК "Адмирал"

Спорт
7 марта, 16:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Специалист стал исполняющим обязанности главного тренера "Адмирала" в январе, сменив Андрея Разина

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ТАСС, 7 марта. Исполняющий обязанности главного тренера владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" Олег Леонтьев находится в списке кандидатов на должность главного тренера команды. Об этом сообщил заместитель генерального директора "Адмирала" по спортивной работе Александр Селиванов, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

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Леонтьев стал исполняющим обязанности главного тренера "Адмирала" в январе, сменив Андрея Разина.

"Мы ищем главного тренера, рассматриваем кандидатов, - сказал Селиванов. - Нынешний исполняющий обязанности главного тренера Олег Леонтьев тоже в этом списке. Примерно к концу марта мы объявим окончательное решение по тренерскому штабу на следующий сезон. У нас будет молодая команда, быстрая и перспективная, нужен специалист, который умеет работать с молодежью и умеет ставить командную игру".

В нынешнем сезоне "Адмирал" занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф КХЛ.

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