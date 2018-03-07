Олег Леонтьев находится в списке кандидатов на должность главного тренера ХК "Адмирал"

ТАСС, 7 марта. Исполняющий обязанности главного тренера владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" Олег Леонтьев находится в списке кандидатов на должность главного тренера команды. Об этом сообщил заместитель генерального директора "Адмирала" по спортивной работе Александр Селиванов, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

Леонтьев стал исполняющим обязанности главного тренера "Адмирала" в январе, сменив Андрея Разина.

"Мы ищем главного тренера, рассматриваем кандидатов, - сказал Селиванов. - Нынешний исполняющий обязанности главного тренера Олег Леонтьев тоже в этом списке. Примерно к концу марта мы объявим окончательное решение по тренерскому штабу на следующий сезон. У нас будет молодая команда, быстрая и перспективная, нужен специалист, который умеет работать с молодежью и умеет ставить командную игру".

В нынешнем сезоне "Адмирал" занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф КХЛ.