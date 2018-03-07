Матч Единой лиги ВТБ по баскетболу "Зенит" - "Калев" перенесен с 25 марта на 16 апреля

ТАСС, 7 марта. Встреча баскетбольной Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским "Зенитом" и таллинским "Калевом" перенесена с 25 марта на 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

О причинах переноса матча, который пройдет в Санкт- Петербурге, не сообщается.

В нынешнем сезоне "Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, одержав в 16 матчах 12 побед, "Калев" с четырьмя победами идет на предпоследней, 12-й позиции.

"Зенит" также принимает участие в Еврокубке.