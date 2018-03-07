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Эксперт: шахматист Аронян является фаворитом турнира претендентов

Спорт
7 марта, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин отметил, что ожидает высокого уровня игры от Владимира Крамника и Сергея Карякина

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Левон Аронян

Левон Аронян

© EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Армянский гроссмейстер Левон Аронян является фаворитом предстоящего турнира претендентов по шахматам. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Шахматной федерации Москвы (ШФМ) Сергей Смагин.

Турнир претендентов пройдет в Берлине с 10 по 28 марта, его победитель получит право в ноябре в Лондоне сразиться за титул чемпиона мира с действующим обладателем шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном. В турнире, кроме Ароняна, примут участие Владимир Крамник, Александр Грищук, Сергей Карякин (все - Россия), Фабиано Каруана, Уэсли Со (оба - США), Дин Лижэнь (Китай), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан).

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"Пока соревнование не началось, шансы у всех наших шахматистов примерно одинаковые. Однако они не выше, чем у других участников. Турнир плотный, фактор везения будет играть очень большую роль, - сказал Смагин. - Фаворитом турнира является Аронян: можно сказать, что это турнир его жизни".

Смагин отметил, что ожидает высокого уровня игры от Крамника и Карякина. "Крамник практически наверняка в последний раз примет участие в турнире претендентов. Он попытается выжать из себя все, что может на сегодняшний момент. Специфика турнира такова, что второе и третье места не имеют никакого значения. Важна только победа", - сказал вице-президент ШФМ.

Эксперт также отметил, что шансы на победу есть и у Грищука, который не является фаворитом соревнования, хотя уже много лет входит в когорту сильнейших шахматистов. "Для Александра, может быть, важнейшим фактором в этом турнире станет везение. Тут очень важно удачно начать, чтобы "сошлись звезды", тогда у него появится реальный шанс", - отметил он.

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