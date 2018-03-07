Андронов: хоккеисты ЦСКА халатно действовали в третьем периоде матча со "Спартаком"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. ЦСКА халатно играл в третьем периоде матча серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком". Такое мнение журналистам высказал форвард армейцев Сергей Андронов.

В среду "Спартак" со счетом 1:3 уступил ЦСКА в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ. В данном противостоянии армейцы ведут в серии со счетом 3-0.

"Вопрос с выходом в плей-офф еще не решен, готовимся, завтра новый бой. Счет не важен, но Сорокину [Игорю] нам нужно было помочь. Ничего страшного, что не засчитали две шайбы, значит нужно забивать по правилам. В третьем периоде играли немного неправильно, действовали халатно", - считает Андронов.

"Сценарий каждого матча абсолютно разный, но тактика у нас одна - побеждать. Мы каждый день играем на сто процентов. Если надо, то можем добавить", - заключил форвард.

Четвертая игра серии между "Спартаком" и ЦСКА состоится 8 марта.