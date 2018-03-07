Никитин: Олимпиада отняла у хоккеиста ЦСКА Капризова много эмоций и сил

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Выступление на Олимпийских играх отняло много эмоций и сил у нападающего московского ЦСКА Кирилла Капризова перед плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

В среду ЦСКА одержал гостевую победу над "Спартаком" - 3:1 и повел в серии 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 3-0.

"Олимпиада у всех отняла силы, но у Капризова больше остальных, потому что у него не было такого опыта. Опытные ребята знают, как справляться, он пока нет. Надо ему пройти через это, мы поможем, - отметил Никитин. - Для нападающего очень важны голы в плане эмоций".

Главный тренер армейцев остался доволен содержанием игры своей команды в первых двух периодах третьего матча серии со "Спартаком". "Надо занести в актив два периода, третий сыграли неважно, отдали инициативу, соперник добавил", - сказал Никитин.

Четвертый матч серии состоится в четверг в "ВТБ Ледовом дворце".