Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Никитин: Олимпиада отняла у хоккеиста ЦСКА Капризова много эмоций и сил

Спорт
7 марта, 22:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Главный тренер армейцев остался доволен содержанием игры своей команды в первых двух периодах третьего матча серии со "Спартаком"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Выступление на Олимпийских играх отняло много эмоций и сил у нападающего московского ЦСКА Кирилла Капризова перед плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

В среду ЦСКА одержал гостевую победу над "Спартаком" - 3:1 и повел в серии 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 3-0.

"Олимпиада у всех отняла силы, но у Капризова больше остальных, потому что у него не было такого опыта. Опытные ребята знают, как справляться, он пока нет. Надо ему пройти через это, мы поможем, - отметил Никитин. - Для нападающего очень важны голы в плане эмоций".

Главный тренер армейцев остался доволен содержанием игры своей команды в первых двух периодах третьего матча серии со "Спартаком". "Надо занести в актив два периода, третий сыграли неважно, отдали инициативу, соперник добавил", - сказал Никитин.

Четвертый матч серии состоится в четверг в "ВТБ Ледовом дворце".

Смотрите также

Андронов: хоккеисты ЦСКА халатно действовали в третьем периоде матча со "Спартаком"

Тренер: хоккеисты "Спартака" будут биться до конца в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

ЦСКА обыграл "Спартак" в третьем матче 1/8 финала плей-офф КХЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок Гагарина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гений кабинетного ученого: как Юрий Кнорозов разгадал тайну майя, не покидая Ленинграда
2
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
3
Ксения Собчак попала в базу данных украинского сайта "Миротворец"
4
Малышко выступит на этапе Кубка мира по биатлону с винтовкой финки Мякяряйнен
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
Пентагон огорчили заявления Путина о разработке новых систем вооружений
7
Генерал НАТО: С-400 в Турции будет представлять огромный вызов для систем альянса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама