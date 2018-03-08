Около 10 тысяч человек пришли на похороны итальянского футболиста Астори

ТАСС, 8 марта. Около 10 тысяч человек посетили похороны итальянского футболиста Давиде Астори, выступавшего за "Фиорентину". Об этом сообщает телекомпания Mediaset.

Капитан флорентийского клуба неожиданно скончался 4 марта на 32-м году жизни. Вскрытие показало, что причиной смерти Астори стала брадиаритмия - заболевание, при котором сердце бьется менее 60 ударов в минуту.

Прощание с футболистом прошло в четверг в базилике Санта-Кроче в центре Флоренции. Около 10 тысяч человек пришли в четверг на площадь Санта-Кроче, чтобы почтить память Астори.

"Ты - брат и сын, какого хотел бы иметь каждый, твои родители воспитали тебя правильно даже в мелочах, - от имени всей "Фиорентины" речь на похоронах зачитал полузащитник команды Милан Бадель. - Ты не похож на других, ты - футбол, настоящий футбол, в который играют дети. Наши мысли сейчас с твоей матерью и твоим отцом, с твоими братьями, с Франческой и принцессой Викки (женой и дочерью Астори - прим. ТАСС). Ты был человеком с большой буквы, ты был светом для всех нас".

Funerali #Astori: è arrivato il carro funebre in Piazza Santa Croce. Applausi dei presenti, la piazza si tinge di viola. I fratelli accompagnano la salma pic.twitter.com/YXGip5uFeK — calciomercato.com (@cmdotcom) 8 марта 2018 г.

Также на похороны приехали главный тренер туринского "Ювентуса" Массимильяно Аллегри и футболисты команды Джорджо Кьеллини, Даниеле Ругани, Андреа Бардзальи, Джанлуиджи Буффон, Мехди Бенатиа, Миралем Пьянич и Маттия Де Шильо. Представители "Ювентуса" прилетели во Флоренцию из Лондона, где в среду обыграли лондонский "Тоттенхэм" (2:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышли в четвертьфинал турнира. Несмотря на то, что "Ювентус" является принципиальным соперником "Фиорентины", Аллегри и футболисты были встречены на площади аплодисментами.

Кроме того, на похоронах присутствовали многие прославленные в прошлом футболисты, как вице-президент мадридского "Реала" Эмилио Бутрагеньо и технический директор Международной федерации футбола (ФИФА) голландец Марко ван Бастен. От миланского "Интера" во Флоренцию прибыли вице-президент команды Хавьер Санетти, главный тренер Лучано Спаллетти, а также футболисты Борха Валеро, Матиас Весино, Андреа Раноккья.