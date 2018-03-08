Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 10 тысяч человек пришли на похороны итальянского футболиста Астори

Спорт
8 марта, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, марта. /ТАСС

Капитан флорентийского клуба неожиданно скончался 4 марта на 32-м году жизни

Поделиться
Материал из 1 страницы
Давиде Астори

Давиде Астори

© AP/Antonio Calanni, File

ТАСС, 8 марта. Около 10 тысяч человек посетили похороны итальянского футболиста Давиде Астори, выступавшего за "Фиорентину". Об этом сообщает телекомпания Mediaset.

Капитан флорентийского клуба неожиданно скончался 4 марта на 32-м году жизни. Вскрытие показало, что причиной смерти Астори стала брадиаритмия - заболевание, при котором сердце бьется менее 60 ударов в минуту.

Прощание с футболистом прошло в четверг в базилике Санта-Кроче в центре Флоренции. Около 10 тысяч человек пришли в четверг на площадь Санта-Кроче, чтобы почтить память Астори.

"Ты - брат и сын, какого хотел бы иметь каждый, твои родители воспитали тебя правильно даже в мелочах, - от имени всей "Фиорентины" речь на похоронах зачитал полузащитник команды Милан Бадель. - Ты не похож на других, ты - футбол, настоящий футбол, в который играют дети. Наши мысли сейчас с твоей матерью и твоим отцом, с твоими братьями, с Франческой и принцессой Викки (женой и дочерью Астори - прим. ТАСС). Ты был человеком с большой буквы, ты был светом для всех нас".

Также на похороны приехали главный тренер туринского "Ювентуса" Массимильяно Аллегри и футболисты команды Джорджо Кьеллини, Даниеле Ругани, Андреа Бардзальи, Джанлуиджи Буффон, Мехди Бенатиа, Миралем Пьянич и Маттия Де Шильо. Представители "Ювентуса" прилетели во Флоренцию из Лондона, где в среду обыграли лондонский "Тоттенхэм" (2:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышли в четвертьфинал турнира. Несмотря на то, что "Ювентус" является принципиальным соперником "Фиорентины", Аллегри и футболисты были встречены на площади аплодисментами.

Кроме того, на похоронах присутствовали многие прославленные в прошлом футболисты, как вице-президент мадридского "Реала" Эмилио Бутрагеньо и технический директор Международной федерации футбола (ФИФА) голландец Марко ван Бастен. От миланского "Интера" во Флоренцию прибыли вице-президент команды Хавьер Санетти, главный тренер Лучано Спаллетти, а также футболисты Борха Валеро, Матиас Весино, Андреа Раноккья.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
2
Источник: Новак обсудил с Шефчовичем планы Украины арестовать активы "Газпрома"
3
Малышко выступит на этапе Кубка мира по биатлону с винтовкой финки Мякяряйнен
4
Гений кабинетного ученого: как Юрий Кнорозов разгадал тайну майя, не покидая Ленинграда
5
Захарова рассказала, как отвечала на неподобающие реплики в свой адрес
6
Пентагон огорчили заявления Путина о разработке новых систем вооружений
7
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама