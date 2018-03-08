"Салават Юлаев" сравнял счет в серии 1/8 финала КХЛ с "Авангардом"

ТАСС, 8 марта. Уфимский "Салават Юлаев" на выезде одержал победу над омским "Авангардом" со счетом 4:2 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе гостей дубль оформил Максим Майоров (24-я и 38-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов (3) и Григорий Панин (46). Две результативные передачи на свой счет записал Владимир Ткачев. В составе омичей отличились Максим Чудинов (15) и Семен Кошелев (58).

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. "Салават Юлаев" победил в первом матче, вторая и третья игры остались за "Авангардом".

Пятый матч будет сыгран в Уфе 10 марта. Начало встречи - 14:30 мск.