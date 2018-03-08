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Стояновский и Величко вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

Спорт
8 марта, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, марта. /ТАСС

В четвертьфинале россияне обыграли латвийцев со счетом 21:15, 21:13

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ТАСС, 8 марта. Россияне Олег Стояновский и Игорь Величко победили латвийцев Яниса Шмединьша и Александра Самойлова в 1/4 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 21:15, 21:13 в пользу российской пары. В полуфинале Стояновский и Величко сыграют с американцами Филипом Дальхауссером и Ником Лусеной. Матч 1/2 финала пройдет 9 марта.

Ранее на стадии 1/8 финала борьбу за победу на этапе завершила другая российская пара Вячеслав Красильников и Никита Лямин. Они проиграли Дальхауссеру и Лусене.

Этап Мирового тура по пляжному волейболу в Дохе завершится 10 марта.

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