Стояновский и Величко вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

ТАСС, 8 марта. Россияне Олег Стояновский и Игорь Величко победили латвийцев Яниса Шмединьша и Александра Самойлова в 1/4 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 21:15, 21:13 в пользу российской пары. В полуфинале Стояновский и Величко сыграют с американцами Филипом Дальхауссером и Ником Лусеной. Матч 1/2 финала пройдет 9 марта.

Ранее на стадии 1/8 финала борьбу за победу на этапе завершила другая российская пара Вячеслав Красильников и Никита Лямин. Они проиграли Дальхауссеру и Лусене.

Этап Мирового тура по пляжному волейболу в Дохе завершится 10 марта.