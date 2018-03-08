Баскетболисты "Химок" уступили итальянскому "Милану" в матче Евролиги

МЫТИЩИ /Московская область/, 8 марта. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" проиграли итальянскому "Милану" со счетом 77:86 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Эндрю Гудлок, который набрал 26 очков. В составе российской команды больше всех очков набрал разыгрывающий Алексей Швед - 24. Российский баскетболист стал рекордсменом Евролиги по количеству реализованных трехочковых бросков за сезон, достигнув отметки в 80 точных бросков. Всего за 25 матчей Евролиги Швед совершил 242 попытки из-за дуги, попав 33% из них.

"Химки" занимают седьмое место в турнирной таблице, одержав 14 побед в 25 матчах. "Милан" располагается на 14-й позиции, выиграв восемь встреч. Лидирует московский ЦСКА, одержавший 19 побед.

В следующем матче 15 марта "Химки" в гостях сыграют с израильским "Маккаби".