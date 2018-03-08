Семин: футболисты "Локомотива" сделали много ошибок в первом матче ЛЕ с "Атлетико"

ТАСС, 8 марта. Игроки московского футбольного клуба "Локомотив" совершили много ошибок в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Атлетико". Об этом заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин, чьи слова приводит пресс-служба "Локомотива".

В четверг "Локомотив" в гостях крупно проиграл "Атлетико" - 0:3.

"Мы играли с очень сильной командой, они всегда действуют на максимальных оборотах, - сказал Семин. - Мы наделали много ошибок, "Атлетико" быстро забирает мяч после потерь соперника. Можно сказать, что мы сами привезли себе два гола, уровень надежности должен быть значительно выше, чем мы продемонстрировали сегодня. "Атлетико" наказал нас за ошибки, могу только поздравить [Диего] Симеоне, у него команда высочайшего уровня".

"В какие-то моменты мы играли на равных и хорошо действовали в тактическом плане. Но нужно учитывать, что у нас не было двух ведущих футболистов в атаке (Ари и Джефферсон Фарфан - прим. ТАСС). Команда боролась, но "Атлетико" был просто сильнее", - отметил специалист.

Ответный матч пройдет 15 марта в Москве.