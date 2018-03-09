ЦСКА сыграет с испанской "Уникахой" в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. ЦСКА сыграет в пятницу с испанской "Уникахой" в матче 25-го тура баскетбольной Евролиги. Армейцы возглавляют таблицу регулярного чемпионата, тогда как их соперники сохраняют минимальные шансы на место в четвертьфинале.

ЦСКА одержал в Евролиге 19 побед при пяти поражениях, причем последнее из них потерпел во встрече с испанским клубом - "Валенсией" - ровно месяц назад. Очередная победа гарантирует армейцам место в первой четверке и преимущество своей площадки в четвертьфинале. Однако для ЦСКА главная задача на последние матчи - сохранить первое место в противостоянии с греческим "Олимпиакосом" и турецким "Фенербахче", которые выиграли по 17 раз и свои матчи тура также проводят в пятницу.

"Уникаха" из Малаги одержала 10 побед, сохраняя небольшие шансы на попадание в восьмерку. Восьмым идет израильский "Маккаби" из Тель-Авива, который накануне обыграл в гостях аутсайдера из Турции - "Анадолу Эфес", записав в свой актив 13-ю победу.

"Уникаха" в последнее время чередует домашние победы с гостевыми поражениями, но рассчитывать на четвертьфинал можно, лишь победив в каждой из оставшихся игр. В 2007 году "Уникаха" заняла третье место в Евролиге, после чего 10 лет подряд останавливалась на стадии "топ-16". В прошлом сезоне андалусийцы выступали в Кубке Европы и завоевали этот трофей.

Золотые годы со Скариоло

В 2006 году "Уникаха" впервые выиграла чемпионат Испании и пока не может повторить этот успех, за последующие годы лишь дважды попав в тройку лучших. Успехи "Уникахи" в середине нулевых годов связаны с работой итальянского специалиста Серджо Скариоло, который сейчас возглавляет сборную Испании. "Уникаху" же тренирует 54-летний Хоан Пласа, который выигрывал с мадридским "Реалом" чемпионат Испании и Кубок УЛЕБ.

В нынешнем сезоне "Уникаха" выступает не лучшим образом и в национальном первенстве, занимая лишь пятое место при 13 победах и восьми поражениях. Хотя в последнем матче "Уникаха" уверенно обыграла в гостях столичный "Эстудиантес" - 72:57.

ЦСКА лидирует не только в Евролиге, но и в Единой лиге ВТБ, в воскресенье обыграв в гостях саратовский "Автодор" - 110:98. С "Уникахой" армейцы сыграли в Малаге 24 ноября, победив со счетом 89:80.

Матч начнется в 20:00 мск на столичной арене "Мегаспорт". Перед встречей и в большом перерыве перед зрителями выступит группа "Браво".