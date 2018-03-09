Франция оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА, Португалия - приблизилась

ТАСС, 9 марта. Россия отстала от Франции и подпустила к себе Португалию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам матчей недели в еврокубках.

Суммарный коэффициент России (6-е место в рейтинге) составляет 52,382 балла, Франции (5) - 54,915, Португалии (7) - 46,748. Возглавляет таблицу Испания (102,712 баллов), далее следуют Англия (77,319), Италия (73,749) и Германия (69,570). В таблице коэффициентов текущего сезона Россия остается четвертой (11,600) - после Англии (17,785), Испании (15,428) и Италии (14,833).

Рейтинг УЕФА по итогам текущего сезона определит представительство стран - членов УЕФА в еврокубках сезона-2019/20. Страны, находящиеся на пятом и шестом местах, смогут заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая располагается на седьмой строчке, можно будет делегировать две команды в Лигу чемпионов и три - в Лигу Европы.

Кто как сыграл

Борьбу в 1/8 финала Лиги Европы продолжают три российских клуба - "Локомотив", ЦСКА и "Зенит". В четверг все они проиграли.

Московский "Локомотив" и санкт-петербургский "Зенит" играли на выезде против испанского "Атлетико" и немецкого "Лейпцига" соответственно. Москвичи в Мадриде проиграли со счетом 0:3, а петербуржцы уступили 1:2 в Германии. Единственным российским клубом, игравшим первую встречу 1/8 финала турнира на своем поле, был столичный ЦСКА. На "ВЭБ- Арене" армейцы проиграли французскому "Лиону" со счетом 0:1.

Помимо "Лиона", от Франции в Лиге Европы участвует "Марсель", который на своем поле обыграл испанский "Атлетик" 3:1. Во вторник во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ дома проиграл испанскому "Реалу" со счетом 1:2 и не смог пройти в следующий раунд.

Португальский "Спортинг" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на своем поле обыграл чешскую "Викторию" со счетом 2:0. Во вторник португальский "Порту" в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде сыграл вничью с английским "Ливерпулем" и по сумме двух игр не смог выйти в четвертьфинал.

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество команд, которые стартовали от страны в еврокубках. Общий рейтинг страны - сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается 1 очко, за ничью - 0,5. За победу в игре основного раунда - 2 очка, за ничью - 1. За выход команды в групповую стадию стране начисляется 4 очка, за попадание в 1/8 финала - 5. За выход клуба в 1/4 финала, 1/2 финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по 1 очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.