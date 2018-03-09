Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Форвард "Нью-Джерси" Холл прервал результативную серию на 27-м матче в НХЛ

Спорт
9 марта, 6:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

В последний раз до этого он не набирал очки 30 декабря

Поделиться
Материал из 1 страницы
Тэйлор Холл

Тэйлор Холл

© AP Photo/Gerry Broome

ТАСС, 9 марта. "Нью-Джерси" проиграл "Виннипегу" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард хозяев Тэйлор Холл не сумел набрать очков впервые с 30 декабря. С тех пор он отличался голом или передачей на протяжении 26 игр подряд, он стал восьмым хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось преодолеть этот рубеж. 26-летний нападающий набрал за это время 38 очков (18 голов + 20 передач).

Продлил свою серию до 10 матчей с набранными очками 19-летний форвард "Виннипега" Патрик Лайне - в его активе гол в ворота "Нью-Джерси".

"Бостон" победил "Филадельфию" со счетом 3:2, победную шайбу нападающий "Брюинз" Брэд Маршанд забросил за 22 секунды до финальной сирены. "Коламбус" обыграл дома "Колорадо" в овертайме со счетом 5:4, голкипер хозяев Сергей Бобровский пропустил встречу из-за недомогания, его визави Семен Варламов отразил 39 бросков, нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин отметился результативной передачей.

"Вегас" в гостях победил "Детройт" - 4:0, "Оттава" по буллитам дома проиграла "Баффало" - 3:4.

Смотрите также

Два очка Дадонова помогли "Флориде" победить "Монреаль" в матче НХЛ

"Питтсбург" победил "Филадельфию" в матче НХЛ, Малкин набрал два очка

"Анахайм" обыграл "Вашингтон" в матче чемпионата НХЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: Новак обсудил с Шефчовичем планы Украины арестовать активы "Газпрома"
2
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
3
Несколько сенаторов в США призвали к продлению ДСНВ и переговорам с Россией
4
Следствие по делу о крушении Boeing MH17 отказалось комментировать слова экс-главы СБУ
5
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
6
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
7
"Зенит" уступил "Лейпцигу" в юбилейном матче в Лиге Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама