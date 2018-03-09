Форвард "Нью-Джерси" Холл прервал результативную серию на 27-м матче в НХЛ

ТАСС, 9 марта. "Нью-Джерси" проиграл "Виннипегу" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард хозяев Тэйлор Холл не сумел набрать очков впервые с 30 декабря. С тех пор он отличался голом или передачей на протяжении 26 игр подряд, он стал восьмым хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось преодолеть этот рубеж. 26-летний нападающий набрал за это время 38 очков (18 голов + 20 передач).

Продлил свою серию до 10 матчей с набранными очками 19-летний форвард "Виннипега" Патрик Лайне - в его активе гол в ворота "Нью-Джерси".

"Бостон" победил "Филадельфию" со счетом 3:2, победную шайбу нападающий "Брюинз" Брэд Маршанд забросил за 22 секунды до финальной сирены. "Коламбус" обыграл дома "Колорадо" в овертайме со счетом 5:4, голкипер хозяев Сергей Бобровский пропустил встречу из-за недомогания, его визави Семен Варламов отразил 39 бросков, нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин отметился результативной передачей.

"Вегас" в гостях победил "Детройт" - 4:0, "Оттава" по буллитам дома проиграла "Баффало" - 3:4.