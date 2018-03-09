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Вратарь "Тампы" Василевский повторил клубный рекорд, одержав 40-ю победу в сезоне НХЛ

Спорт
9 марта, 6:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

Два очка Дадонова помогли "Флориде" победить "Монреаль"

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Андрей Василевский

Андрей Василевский

© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 9 марта. "Тампа" победила "Рейнджерс" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 27 бросков, эта победа стала для него 40-й в сезоне (больше всех в лиге), тем самым он повторил рекорд франшизы, установленный в сезоне-2014/15 Беном Бишопом. Защитник "Тампы" Михаил Сергачев отметился в матче двумя результативными передачами, форвард Никита Кучеров - одной, упрочив лидерство в бомбардирской гонке (87 очков).

"Флорида" одержала победу над "Монреалем" со счетом 5:0. Шайбы забросили Джонатан Юбердо (17-я минута), Ник Бьюгстад (22), Майкл Хэйли (23), Евгений Дадонов (42) и Винсент Трочек (55).

Дадонов в пятом матче подряд набрал два очка. На его счету теперь 51 (21+30) очко в 57 матчах сезона. 22-летний российский защитник "Монреаля" Ринат Валиев не смог завершить встречу из-за травмы нижней части тела.

В турнирной таблице Восточной конференции "Тампа" (98 очков) лидирует, "Флорида" (73) занимает девятое место, "Рейнджерс" (66) - 12-е, "Монреаль" (61) - 14-е.

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