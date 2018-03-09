Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Армении сделает первый ход на шахматном турнире претендентов

Спорт
9 марта, 15:32 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 9, марта. /ТАСС

Соревнования пройдут в Берлине с 10 по 28 марта

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Армении Серж Саргсян

Президент Армении Серж Саргсян

© Михаил Метцель/ТАСС

ЕРЕВАН, 9 марта. /ТАСС/. Президент Армении Серж Саргсян сделает символический первый ход на церемонии открытия турнира претендентов на титул чемпиона мира по шахматам в Берлине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе президента.

"Президент Серж Саргсян в пятницу отправится с рабочим визитом в Германию, где будет присутствовать на торжественной церемонии открытия турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, который пройдет 10-28 марта", - отметили в пресс-службе.

В качестве почетного гостя Саргсян, который также является главой Федерации шахмат Армении, сделает символический первый ход на турнире.

В турнире претендентов примут участие восемь шахматистов - россияне Сергей Карякин, Александр Грищук, Владимир Крамник, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, армянин Левон Аронян, китаец Дин Лижэнь, американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со. Победитель двухкругового турнира в ноябре 2018 года в Лондоне проведет титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михаил Ефремов считает, что публика в Самаре не поняла идею автора спектакля
2
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
3
Тренер "Ахмата" Галактионов считает, что футболисты "Арсенала" нарушили принципы fair play
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
6
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
7
Путин: США до переворота в Киеве просили РФ сделать все, чтобы Янукович не применил армию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама