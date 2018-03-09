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Российская фигуристка Трусова идет первой после короткой программы на юниорском ЧМ

Спорт
9 марта, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

Судьи оценили технические элементы в прокате Трусовой на 42,49 балла

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Александра Трусова

Александра Трусова

© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

ТАСС, 9 марта. Россиянка Александра Трусова лидирует после короткой программы в соревнованиях одиночниц на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Софии. За короткую программу 13-летняя спортсменка получила 72,03 балла.

Судьи оценили технические элементы в прокате Трусовой на 42,49 балла. Победившая на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане россиянка Алина Загитова получила за свой прокат на Играх 45,30 балла за технику, установив при этом мировой рекорд (82,92), "техника" Евгении Медведевой по итогам короткой программы на Играх в Южной Корее была оценена на 43,19 балла. В короткой программе Трусова исполнила каскад из тройного флипа и тройного риттбергера, а также тройной лутц и двойной аксель.

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Второе место занимает 14-летняя россиянка Алена Косторная, сделавшая каскад тройной флип + тройной тулуп, а также тройной лутц и двойной аксель, она уступила Трусовой меньше балла (71,63). На третьей позиции находится японка Мако Ямасита (66,79). Другая россиянка 17-летняя Станислава Константинова после короткого проката идет на шестом месте (62,63).

Текущий сезон является вторым в карьере Трусовой, она впервые принимает участие в международных турнирах. В феврале 2017 года спортсменка выступила на юниорском чемпионате России, заняв четвертое место, в текущем сезоне Трусова не проиграла ни одного соревнования, победив на юниорских этапах Гран-при в Австралии и Белоруссии, в юниорском финале Гран-при, а также в российском первенстве. Трусова и Косторная являются воспитанницами Этери Тутберидзе.

Соревнования в рамках юниорского чемпионата мира завершатся 10 марта.

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