Лыжники Большунов и Непряева пропустят марафоны на этапе Кубка мира в Холменколлене

ТАСС, 9 марта. Российские лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева пропустят марафоны на этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

В состав мужской сборной России для участия в гонке на 50 км вошли Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин, Денис Спицов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин. Женскую команду для гонки на 30 км составят Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская и Анастасия Седова.

21-летний Большунов в текущем сезоне шесть раз становился бронзовым призером на этапах Кубка мира и однажды финишировал вторым. На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане спортсмен выиграл три серебряные и одну бронзовую медали. Он стал первым российским лыжником, завоевавшим четыре награды на одной Олимпиаде.

Непряева впервые в карьере попала на призовой подиум этапа Кубка мира в марте 2018 года, став второй в гонке классическим стилем с раздельным стартом на 10 км в финском Лахти. На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Непряева завоевала бронзу в эстафете и стала четвертой в индивидуальном спринте классическим стилем.

Гонки свободным стилем на 50 км у мужчин и на 30 км у женщин пройдут 10 и 11 марта соответственно.