Сироткин стал 10-м в заключительный день тестов "Формулы-1"

ТАСС, 9 марта. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс" Сергей Сироткин показал 10-е время в заключительный день предсезонных тестов в Барселоне.

22-летний Сироткин, для которого предстоящий сезон станет дебютным в "Формуле-1", сел за руль "Уильямса" в первой половине дня. Россиянин проехал по трассе 105 кругов, на лучшем из которых отстал от лидера на 1,968 секунды.

Лучшим в последний день тестов стал финн Кими Райкконен из "Феррари" (1 минута 17,221 секунды; 157 кругов). Вторым стал испанец Фернандо Алонсо из "Макларена" (+0,563; 93), третьим - его соотечественник Карлос Сайнс из "Рено" (+0,871; 45).

Сезон "Формулы-1" стартует этапом в Австралии (23-25 марта).