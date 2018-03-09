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Сироткин стал 10-м в заключительный день тестов "Формулы-1"

Спорт
9 марта, 20:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

Россиянин проехал по трассе 105 кругов, на лучшем из которых отстал от лидера на 1,968 секунды

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Сергей Сироткин

Сергей Сироткин

© EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA

ТАСС, 9 марта. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс" Сергей Сироткин показал 10-е время в заключительный день предсезонных тестов в Барселоне.

22-летний Сироткин, для которого предстоящий сезон станет дебютным в "Формуле-1", сел за руль "Уильямса" в первой половине дня. Россиянин проехал по трассе 105 кругов, на лучшем из которых отстал от лидера на 1,968 секунды.

Лучшим в последний день тестов стал финн Кими Райкконен из "Феррари" (1 минута 17,221 секунды; 157 кругов). Вторым стал испанец Фернандо Алонсо из "Макларена" (+0,563; 93), третьим - его соотечественник Карлос Сайнс из "Рено" (+0,871; 45).

Сезон "Формулы-1" стартует этапом в Австралии (23-25 марта).

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