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ЦСКА одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате Евролиги, обыграв "Уникаху"

Спорт
9 марта, 21:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 101:76

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ТАСС, 9 марта. Баскетболисты ЦСКА со счетом 101:76 одержали победу над испанской "Уникахой" в домашнем матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Нандо де Коло, набравший 23 очка.

Московская команда одержала третью подряд победу, ЦСКА находится на первом месте в турнирной таблице. "Уникаха" потерпела второе поражение подряд и располагается на 10-й строчке.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с турецким "Фенербахче" 16 марта, "Уникаха" в тот же день дома встретится с греческим "Панатинаикосом".

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