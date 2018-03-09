ЦСКА одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате Евролиги, обыграв "Уникаху"

ТАСС, 9 марта. Баскетболисты ЦСКА со счетом 101:76 одержали победу над испанской "Уникахой" в домашнем матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Нандо де Коло, набравший 23 очка.

Московская команда одержала третью подряд победу, ЦСКА находится на первом месте в турнирной таблице. "Уникаха" потерпела второе поражение подряд и располагается на 10-й строчке.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с турецким "Фенербахче" 16 марта, "Уникаха" в тот же день дома встретится с греческим "Панатинаикосом".