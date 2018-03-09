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Итудис: БК ЦСКА важно подойти к плей-офф Евролиги психологически готовыми

Спорт
9 марта, 22:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

В пятницу ЦСКА одержал победу над испанской "Уникахой" со счетом 101:76 в матче 25-го тура баскетбольной Евролиги

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Главный тренер БК ЦСКА Димитрис Итудис

Главный тренер БК ЦСКА Димитрис Итудис

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Баскетболистам ЦСКА важно подойти к плей-офф Евролиги готовыми психологически. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

В пятницу ЦСКА одержал победу над испанской "Уникахой" со счетом 101:76 в матче 25-го тура баскетбольной Евролиги.

"Уникаха", несмотря на сегодняшнее поражение, всегда показывает хорошую игру. У соперника очень сильная защита и хороший подбор игроков, они все еще сражаются за зону плей- офф, поэтому легкой игры мы не ждали. Сегодня никто из баскетболистов не сыграл больше 20 минут, по причине того, что у меня было желание разделить игровое время. Нам важно подойти к плей-офф психологически готовыми и без травм", - сказал Итудис.

"Несмотря на победу, у нас были определенные проблемы в защите. В первой половине мы пропустили 43 очка, сделали работу над ошибками и во второй половине пропустили 33 очка. При этом мы хорошо двигались, хорошо создавали моменты, открывались и сделали почти 30 передач в матче Евролиги. Это, на мой взгляд, очень хороший результат", - добавил Итудис.

В свою очередь главный тренер "Уникахи" Хоан Пласа отметил, что испанский клуб выглядел неконкурентоспособным в матче против ЦСКА. "Уникаха" в матче с ЦСКА сегодня была просто неконкурентоспособна. Мы совершили очень много потерь, ошибок и плохо бросали двухочковые. Мы анализируем все победы и поражения как должное, проведем анализ и постараемся улучшить нашу игру в следующих матчах", - сказал Пласа.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с турецким "Фенербахче" 16 марта, "Уникаха" в тот же день дома встретится с греческим "Панатинаикосом".

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