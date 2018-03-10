Павлюченкова проиграла американке Анисимовой во втором круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 10 марта. Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла американке Аманде Анисимовой во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд - $8,65 млн).

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:1 в пользу 16-летней Анисимовой. Павлюченкова была посеяна на турнире под 23-м номером. Анисимова получила специальное приглашение (wild card) от организаторов соревнований.

В третьем круге Анисимова встретится с чешкой Петрой Квитовой (9).

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является россиянка Елена Веснина. Турнир завершится 18 марта.