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Павлюченкова проиграла американке Анисимовой во втором круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Спорт
10 марта, 8:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:1 в пользу 16-летней Анисимовой

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ТАСС, 10 марта. Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла американке Аманде Анисимовой во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд - $8,65 млн).

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:1 в пользу 16-летней Анисимовой. Павлюченкова была посеяна на турнире под 23-м номером. Анисимова получила специальное приглашение (wild card) от организаторов соревнований.

В третьем круге Анисимова встретится с чешкой Петрой Квитовой (9).

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является россиянка Елена Веснина. Турнир завершится 18 марта.

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