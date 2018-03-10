Рожков: серьезных разногласий с МПК по организации выступления россиян на Паралимпиаде нет

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Серьезных разногласий с Международным паралимпийским комитетом (МПК) по организации выступления российских спортсменов на Играх-2018 нет. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Российские спортсмены выступают на Паралимпийских играх в Южной Корее в нейтральном статусе ввиду дисквалификации ПКР. МПК допустил для участия в Играх всего 30 российских спортсменов.

"У нас есть шероховатости по экипировке, но мы находим общий язык с руководством МПК, все быстро исправляется, если кто-то что-то упустил или забыл заклеить. Серьезных разногласий нет, команда организована и обеспечена", - сказал Рожков.

"Наши ребята размещены хорошо, как и все другие делегации. Серьезных замечаний нет, они обеспечены необходимым автотранспортом, есть шаттлы, за нами закреплены пять автомобилей. Нам выделена целая группа квалифицированных и доброжелательных волонтеров, они очень нам помогают", - отметил первый вице-президент ПКР.

Рожков сообщил, что иностранные паралимпийцы тепло общаются с российскими спортсменами. "Лыжники здесь проходили учебно-тренировочные сборы, молодежь приехала в первый раз. На церемонии открытия, когда со всеми ждали выхода делегаций, было теплое общение с другими командами. И сегодня это все обсуждали", - сказал он.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане стартовали 9 марта и завершатся 18-го числа.