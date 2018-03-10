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Рожков: серьезных разногласий с МПК по организации выступления россиян на Паралимпиаде нет

Спорт
10 марта, 10:39 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, марта. /ТАСС

По словам вице-президента Паралимпийского комитета России, команда хорошо организована и обеспечена всем необходимым, а все мелкие недочеты, связанные с экипировкой, быстро устраняются

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Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков

© Стоян Васев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Серьезных разногласий с Международным паралимпийским комитетом (МПК) по организации выступления российских спортсменов на Играх-2018 нет. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Российские спортсмены выступают на Паралимпийских играх в Южной Корее в нейтральном статусе ввиду дисквалификации ПКР. МПК допустил для участия в Играх всего 30 российских спортсменов.

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"У нас есть шероховатости по экипировке, но мы находим общий язык с руководством МПК, все быстро исправляется, если кто-то что-то упустил или забыл заклеить. Серьезных разногласий нет, команда организована и обеспечена", - сказал Рожков.

"Наши ребята размещены хорошо, как и все другие делегации. Серьезных замечаний нет, они обеспечены необходимым автотранспортом, есть шаттлы, за нами закреплены пять автомобилей. Нам выделена целая группа квалифицированных и доброжелательных волонтеров, они очень нам помогают", - отметил первый вице-президент ПКР.

Рожков сообщил, что иностранные паралимпийцы тепло общаются с российскими спортсменами. "Лыжники здесь проходили учебно-тренировочные сборы, молодежь приехала в первый раз. На церемонии открытия, когда со всеми ждали выхода делегаций, было теплое общение с другими командами. И сегодня это все обсуждали", - сказал он.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане стартовали 9 марта и завершатся 18-го числа.

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