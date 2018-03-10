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Руководство ПКР будет стараться присутствовать на медальных церемониях россиян в Пхёнчхане

Спорт
10 марта, 11:37 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин и вице-президент организации Павел Рожков 9 марта прибыли в Пхёнчхан, чтобы оказать максимально возможную поддержку российским спортсменам

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Руководство Паралимпийского комитета России (ПКР) будет стараться максимально присутствовать на официальных медальных церемониях с участием паралимпийцев из России, которые выступают в нейтральном статусе на Играх в Пхёнчхане. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Накануне Рожков и президент ПКР Владимир Лукин прибыли в Пхёнчхан, чтобы оказать максимально возможную поддержку российским спортсменам для их успешного выступления на самом важном старте четырехлетия.

В субботу российские паралимпийцы завоевали три медали. Золото завоевали биатлонистки Екатерина Румянцева и Михалина Лысова, серебро - Анна Миленина.

"Мы будем максимально стараться присутствовать на медальной церемонии, если будет позволять график, - рассказал Рожков. - Но вот сегодня, когда будут награждать наших девушек, мы будем находиться в Канныне, где керлингисты сыграют матч с хозяевами Паралимпиады - сборной Южной Кореи. Но в остальные дни будем стараться поддержать наших спортсменов во время церемоний награждения, если будет такой замечательный повод".

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают под паралимпийским флагом. Это связано с отстранением ПКР. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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