Руководство ПКР будет стараться присутствовать на медальных церемониях россиян в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Руководство Паралимпийского комитета России (ПКР) будет стараться максимально присутствовать на официальных медальных церемониях с участием паралимпийцев из России, которые выступают в нейтральном статусе на Играх в Пхёнчхане. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Накануне Рожков и президент ПКР Владимир Лукин прибыли в Пхёнчхан, чтобы оказать максимально возможную поддержку российским спортсменам для их успешного выступления на самом важном старте четырехлетия.

В субботу российские паралимпийцы завоевали три медали. Золото завоевали биатлонистки Екатерина Румянцева и Михалина Лысова, серебро - Анна Миленина.

"Мы будем максимально стараться присутствовать на медальной церемонии, если будет позволять график, - рассказал Рожков. - Но вот сегодня, когда будут награждать наших девушек, мы будем находиться в Канныне, где керлингисты сыграют матч с хозяевами Паралимпиады - сборной Южной Кореи. Но в остальные дни будем стараться поддержать наших спортсменов во время церемоний награждения, если будет такой замечательный повод".

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают под паралимпийским флагом. Это связано с отстранением ПКР. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.