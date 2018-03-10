Шахматист Карякин сыграет в серии турниров Grand Chess Tour, Крамник отказался от участия

ТАСС, 10 марта. Российский шахматист Сергей Карякин примет участие в серии турниров Grand Chess Tour в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен и 14-й чемпион мира россиянин Владимир Крамник отказались от участия в серии, в следствие чего приглашение на соревнования получил Карякин.

Также в Grand Chess Tour примут участие российский гроссмейстер Александр Грищук, индиец Вишванатан Ананд, армянин Левон Аронян, американцы Фабиано Каруана, Хикару Накамура и Уэсли Со, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и француз Максим Вашье-Лаграв.

Десятый участник на каждом турнире серии будет меняться. Организаторы будут высылать специальное приглашение шахматистам для участия в соревнованиях. Например, на турнире в Лёвене сыграет голландец Аниш Гири, а на турнире в Париже - Крамник.

Турниры серии Grand Chess Tour в 2018 году пройдут в Лёвене (12-16 июня), Париже (20-24 июня), Сент-Луисе (9-16 августа и 16-29 августа). Финальный турнир серии пройдет в Лондоне в декабре, в нем сыграют четыре лучших шахматиста по итогам четырех турниров.