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Минспорт Свердловской области гордится стартом уральских биатлонисток на Паралимпиаде

Спорт
10 марта, 12:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, марта. /ТАСС

По словам министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, по приезду спортсмены получат вознаграждения за победу на Играх от губернатора региона Евгения Куйвашева

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт гордится успешным стартом уральских биатлонисток на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение он высказал корр. ТАСС.

В первый соревновательный день Паралимпиады уральские биатлонистки завоевали две медали. Анна Миленина заняла второе место в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе "стоя", Михалина Лысова стала первой в гонке на 6 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения.

"Я очень рад за город Краснотурьинск, оттуда Миленина Аннушка, она депутат городской думы. Михалина Лысова из Нижнего Тагила - это наши звездочки, очень здорово, что первые медали, золотые медали, нашей стране принесли свердловчане. Паралимпийский спорт активно развивается в Свердловской области, в регионе есть центр паралимпийской и сурдлимпийской подготовки. И, конечно, тот задел, который делают они, в дополнение золотой медали Антона Шипулина (занял первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии - прим. ТАСС), заставляет испытывать только чувство гордости за наших земляков", - сказал он.

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По словам Рапопорта, по приезду спортсмены получат вознаграждения за победу на Играх от губернатора региона Евгения Куйвашева.

"Вышел указ губернатора Свердловской области о поощрении участников Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. И когда Игры закончатся, мы пригласим и Павла Дацюка, и участников Олимпийских и Паралимпийских игр для того, чтобы Куйвашев их поблагодарил", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил министр спорта, паралимпийский спорт - это визитная карточка региона. "В центре паралимпийского спорта "Родник" в регионе проходят занятия по 5 видам спорта, в том числе [там тренируются] и представители базовых олимпийских видов спорта, около 500 спортсменов. Свердловская область всегда была опорным и командообразующим субъектом для сборной команды нашей страны, четыре года назад треть медалей завоевали наши спортсмены. Паралимпийский спорт - одна из визитных карточек нашего региона", - сказал Рапопорт.

Это только начало

По словам основателя Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд в Свердловской области Людмилы Семенкиной, уральские биатлонистки принесут еще не одну медаль российской сборной.

"Анна Миленина - крепкая женщина, имеет двух детей, но что-то у нее с ходом не пошло, ведь она ни одного промаха не сделала. Но я думаю, что она пару дистанций должна выиграть. Ну а Михалина Лысова, сильнее ее нет просто на всей планете. Думаю, и Михалина выиграет все, начало хорошее, будем ждать еще хороших новостей", - сказала Семенкина.

Как уточнила собеседница ТАСС, спортсменки прошли подготовку в Японии. "Подготовку они прошли хорошую, две недели почти провели в Японии на тренировках", - добавила она.

Биографии спортсменок

Михалина Лысова родилась 29 марта 1992 года в Нижнем Тагиле, заслуженный мастер спорта России. Ранее она дважды выигрывала золото в лыжных гонках и дважды в биатлоне, также в ее активе пять серебряных и две бронзовые медали Паралимпийских игр. Кроме того, она является четырехкратной чемпионкой мира.

Анна Миленина родилась 15 июля 1986 года в Краснотурьинске, заслуженный мастер спорта России. Трехкратная чемпионка Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменок с поражением опорно- двигательного аппарата, 11-кратная чемпионка мира.

Обе спортсменки тренируются в Центре паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области "Родник" под руководством Валерия Огородникова, заслуженного тренера России.

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