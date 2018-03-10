Биатлонистка Румянцева завоевала первое золото для российских спортсменов на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в соревнованиях по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе "стоя" на Паралимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

Дистанцию Румянцева преодолела за 17 минут 6,1 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второй стала другая российская биатлонистка - Анна Миленина, уступившая победительнице 15,7 секунды и не допустившая при этом ни одного промаха в гонке. Третьей стала украинка Людмила Ляшенко (+38,3 секунды; 1 промах).

Российская спортсменка Наталья Братюк заняла 11-е место (+2.54,5; 1), Юлия Михеева - 14-е (+4.48,1; 2).

27-летняя Румянцева дебютировала на Паралимпиаде. 31-летняя Миленина является четырехкратной паралимпийской чемпионкой в лыжных гонках. В биатлоне она один раз становилась золотой медалисткой. Это серебро стало для россиянки четвертым в соревнованиях по биатлону на четвертой Паралимпиаде кряду.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают под паралимпийским флагом. Это связано с отстранением Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.