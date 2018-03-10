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Белорусская биатлонистка Графеева была готова к конкуренции с россиянками на Паралимпиаде

Спорт
10 марта, 6:21 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, марта. /ТАСС

Она заняла третье место, лучшая из россиянок, Ирина Гуляева, стала четвертой

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер Паралимпийских игр в Пхёнчхане в биатлоне белоруска Лидия Графеева была готова к соперничеству с российскими спортсменками, которых в итоге допустили к участию в стартах в качестве нейтральных паралимпийцев. Об этом она рассказала журналистам.

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Победу в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе "сидя" одержала американка Кендалл Гретч. Лучшей из россиянок стала Ирина Гуляева, занявшая четвертое место. Марта Зайнуллина стала седьмой, Надежда Федорова - 10-й, Акжана Абдикаримова - 11-й.

"Мы знали, что российские спортсменки вернутся, не сейчас, так в следующем году, мы были к этому готовы всегда. Сложно себе представить, каково это, когда тебя лишают возможности участвовать в соревнованиях, делать свое любимое дело. Конечно, очень жаль", - рассказала Графеева.

Она считает, что в отсутствие россиянок конкуренция на трассе снижается. "Мне как действующему спортсмену легче попадать в призы [в отсутствие россиян]. Но это очень сложный вопрос", - сказала Графеева.

Биатлонистка считает свой результат в субботней гонке идеальным. "Трасса готова хорошо, но с первого круга было тяжеловато, из-за ветра была сложная пристрелка. Эта бронза для меня просто идеальный результат, это же медаль, я до сих пор не верю, ведь больших амбиций у меня не было. Это хороший задел на следующие старты, буду себя намного увереннее чувствовать", - рассказала белорусская спортсменка.

Российские спортсмены на Паралимпиаде выступают под паралимпийским флагом из-за отстранения национального паралимпийского комитета. Игры завершатся 18 марта.

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