Российская биатлонистка Кочерова осталась довольна первой гонкой на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Наталья Кочерова довольна тем, как прошла ее первая гонка на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом она рассказала журналистам.

Кочерова показала пятый результат в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе "сидя". Лучшей из россиянок стала Ирина Гуляева, занявшая четвертое место. Марта Зайнуллина стала седьмой, Надежда Федорова - 10-й, Акжана Абдикаримова - 11-й.

"Я очень довольна, дистанцию в целом прошла неплохо, хорошо шла стрельба, - рассказала Кочерова. - Трасса хорошо готова, погода отличная, все прекрасно, есть куда расти и над чем работать. Все будет хорошо".

Победу в гонке одержала американка Кендалл Гретч. Серебро выиграла ее соотечественница Оксана Мастерс, бронзу - белорусская биатлонистка Лидия Графеева.

Российские спортсмены на Паралимпиаде выступают под паралимпийским флагом из-за отстранения национального паралимпийского комитета. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.