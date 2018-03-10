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Российская биатлонистка Кочерова осталась довольна первой гонкой на Паралимпиаде

Спорт
10 марта, 5:55 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, марта. /ТАСС

Она заняла пятое место в соревнованиях в классе "сидя"

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Наталья Кочерова довольна тем, как прошла ее первая гонка на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом она рассказала журналистам.

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Кочерова показала пятый результат в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе "сидя". Лучшей из россиянок стала Ирина Гуляева, занявшая четвертое место. Марта Зайнуллина стала седьмой, Надежда Федорова - 10-й, Акжана Абдикаримова - 11-й.

"Я очень довольна, дистанцию в целом прошла неплохо, хорошо шла стрельба, - рассказала Кочерова. - Трасса хорошо готова, погода отличная, все прекрасно, есть куда расти и над чем работать. Все будет хорошо".

Победу в гонке одержала американка Кендалл Гретч. Серебро выиграла ее соотечественница Оксана Мастерс, бронзу - белорусская биатлонистка Лидия Графеева.

Российские спортсмены на Паралимпиаде выступают под паралимпийским флагом из-за отстранения национального паралимпийского комитета. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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