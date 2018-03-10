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Стояновский и Величко стали вторыми на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Дохе

Спорт
10 марта, 17:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

В решающем матче россияне уступили голландцам Александру Брауэру и Роберту Меувсену со счетом 22:20, 14:21, 11:15

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ТАСС, 10 марта. Россияне Олег Стояновский и Игорь Величко завоевали серебро на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Дохе.

В решающем матче Стояновский и Величко уступили голландцам Александру Брауэру и Роберту Меувсену со счетом 22:20, 14:21, 11:15.

Бронзовые медали завоевали Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан из Катара, победившие в матче за третьем место американцев Филиппа Дальхауссера и Николаса Лусену (21:19, 19:21, 15:13).

Следующий этап Мирового тура пройдет в китайском Сямыне в апреле.

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