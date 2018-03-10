Лысова считает золото Паралимпиады лучшим подарком за ожидание допуска на Игры-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Пятикратная чемпионка Паралимпийских игр Михалина Лысова считает золотую награду, которую ей вручили в субботу на медальной церемонии в Пхёнчхане, лучшим подарком за ожидание допуска на Игры-2018. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Россиянка завоевала золото в биатлоне в гонке на 6 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения. Вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым 25-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 18 минут 48,3 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Лысова была допущена к участию в Играх только 6 марта, она приехала в Пхёнчхан последней три дня назад.

"Не верю вообще в происходящее, в то, что мы здесь, что мы с золотом. Еще шестого числа я не знала, что буду здесь выступать, а сегодня у меня в руках золото Пхёнчхана. Мурашки по коже, а ведь я уже и не верила в чудо", - призналась спортсменка.

"Сегодня, взяв это золото в руки, я поняла, что хочу быть первой, я могу ей быть! Оно станет для меня колоссальной поддержкой после всего произошедшего, это подарок самой себе", - отметила Лысова.

Россиянка стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Ранее она дважды выигрывала золото в лыжных гонках и дважды в биатлоне. Также в ее активе пять серебряных и две бронзовые медали Паралимпийских игр. Кроме того, она является четырехкратной чемпионкой мира.