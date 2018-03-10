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"Динамо" сыграло вничью с "Краснодаром" в матче чемпионата России

Спорт
10 марта, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 0:0

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Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 0:0 сыграло вничью с "Краснодаром" в домашнем матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

На 61-й минуте нападающий "Динамо" Кирилл Панченко вышел на замену и впервые с сентября 2017 года принял участие в матче. "Краснодар" не проигрывает на протяжении пяти встреч подряд.

В турнирной таблице "Краснодар" занимает второе место, набрав 40 очков. "Динамо" с 24 очками идет 12-м.

В следующем туре "Динамо" 1 апреля примет тульский "Арсенал", "Краснодар" 17 марта дома сыграет с "Уфой".

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