Шалимов: снег мешал "Краснодару" и помогал "Динамо" играть в футбол

ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Снежная погода мешала играть в футбол игрокам "Краснодара" и помогала динамовцам. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер кубанского клуба Игорь Шалимов.

Встреча, проходившая на "Арене-Химки", завершилась ничьей со счетом 0:0. Почти всю встречу шел снег.

"Тяжелая игра, как мы и ожидали. Надеялись, что снега не будет, потому что для нас это важно, но он чуть усложнил нашу игру и улучшил для "Динамо". Поляна была не для такой игры, но в целом сыграли неплохо. Неудовлетворительно, что в первом тайме не было ни одного удара, говорили, что нужно бить, потому что вратарям в такую погоду сложно", - сказал Шалимов.

"Во втором тайме соперник чуть подсел, мы продолжали играть в таком же ритме. Мы хотим закончить удачно этот сезон выше, чем в прошлом году, поэтому такие моменты, как у Вандерсона, надо забивать", - отметил тренер.

После этого матча "Краснодар" остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. "Динамо" располагается на 12-й строчке с 24 очками.