Хохлов: Панченко немного испортил игру "Динамо" в атаке против "Краснодара"

ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Динамо" Кирилл Панченко своим выходом немного испортил игру команды в нападении в матче с "Краснодаром". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер московского клуба Дмитрий Хохлов.

Встреча, проходившая на "Арене-Химки", завершилась ничьей со счетом 0:0. 28-летний Панченко вышел на поле впервые с сентября прошлого года. Все это время форвард восстанавливался от разрыва крестообразных связок.

"Игра получилась интересной, мы сделали почти все, что планировали. Панченко немного испортил игру в атаке, не вошел в игру, из-за чего нас стали поддавливать. Он не совсем готов, его состояние не позволяет проводить даже 30 минут, но будет набирать форму, принимать участие в контрольных играх во время трехнедельного перерыва. Константин Рауш плохо вошел в игру, поэтому был заменен", - сказал Хохлов.

"Мы отталкиваемся от соперника, и в меньшей степени - от погоды. У нас выбыли два основных нападающих, был тяжелый выбор состава, поэтому сегодня на условия вообще не смотрели, они одинаковы для обеих команд", - отметил тренер.

После этого матча "Краснодар" остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. "Динамо" располагается на 12-й строчке с 24 очками.