Футбольный клуб "ТСК-Таврия" победил "Крымтеплицу" в матче 16-го тура чемпионата Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Симферопольский клуб "ТСК-Таврия" победил со счетом 1:0 в гостевом матче 16-го тура чемпионата Крыма по футболу с командой "Крымтеплица" из поселка Молодежное (Симферопольский район).

Единственный мяч в матче на 18-й минуте забил Станислав Печенкин.

В остальных встречах тура "Евпатория" сыграла вничью в Бахчисарае с местным "Кызылташем" (2:2). "Севастополь" со счетом 1:0 выиграл на выезде у феодосийской "Кафы", керченский "Океан" на своем поле сыграл вничью с ялтинским "Рубином" (0:0).

Лидером первенства после 16 туров является "Евпатория", в ее активе 41 очко. Далее следуют "Севастополь" (38 очков), "ТСК-Таврия" (35), "Крымтеплица" (24), "Океан" (20), "Кызылташ" (15), "Рубин" (6), "Евпатория" (3).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь".