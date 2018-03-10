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Российские биатлонисты стали четвертыми в смешанной эстафете на этапе КМ в Финляндии

Спорт
10 марта, 20:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Первенствовали в гонке итальянцы, второе место заняли украинцы, третье - норвежцы

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Дарья Виролайнен

Дарья Виролайнен

© EPA/MIKE STURK

ТАСС, 10 марта. Российские биатлонисты Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Малышко и Максим Цветков заняли четвертое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Россияне отстали от победителей на 16,9 секунды, затратив семь дополнительных патронов.

Первенствовали в смешанной эстафете итальянцы - 1 час 15 минут 08,3 секунды; 13 дополнительных патронов плюс один штрафной круг), второе место заняли украинцы (+1,5; 3 патрона), третье - норвежцы (+9,1; 9 патронов).

Ранее на этапе Кубка мира в Финляндии Шипулин завоевал золото в спринте, принеся сборной России первую победу в текущем сезоне.

Этап Кубка мира в Контиолахти завершится в воскресенье.

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