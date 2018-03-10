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Чемпион ОИ Вольтье считает важным проведение этапов КМ по сноуборд-кроссу в Москве

Спорт
10 марта, 23:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Анна Гришанова

Москва стала первым городом, который принял этап Кубка мира по сноуборд-кроссу, ранее соревнования проводились только в горах

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Россиянин Даниил Дильман, австралиец Алекс Пуллин, француз Мерлин Сурже и австриец Алессандро Хеммерле (слева направо) во время выступления на этапе Кубка мира по сноуборду-кроссу в Москве

Россиянин Даниил Дильман, австралиец Алекс Пуллин, француз Мерлин Сурже и австриец Алессандро Хеммерле (слева направо) во время выступления на этапе Кубка мира по сноуборду-кроссу в Москве

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Анна Гришанова/. Двукратный олимпийский чемпион по сноуборд-кроссу Пьер Вольтье назвал важным проведение этапов Кубка мира в таких городах, как Москва. Об этом француз рассказал ТАСС.

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Австриец Хеммерле выиграл этап Кубка мира по сноуборд-кроссу в Москве

Москва стала первым городом, который принял этап Кубка мира по сноуборд-кроссу. Ранее соревнования проводились только в горах.

"Эта прекрасная возможность проводить соревнования в таком городе, как Москва, очень важно для нашего спорта, я с нетерпением ждал этапа здесь, - сказал Вольтье. - Место выбрано хорошо, но я ждал, что трасса будет более быстрой, с более интересной конфигурацией. Было очень сложно набирать скорость, что очень важно для нас. Я думаю, что в следующий раз организаторы учтут это, и трасса будет лучше".

Вольтье выиграл все заезды на этапе кроме финального, в котором уступил австрийцу Алессандро Хеммерле. "Сегодня Хеммерле был неуловим, - считает Вольтье. - Я не очень хорошо стартовал, и уже не смог догнать его".

Хеммерле отметил важность победы над олимпийским чемпионом. "Мне понравилась трасса, - сказал Хеммерле. - Я очень рад выиграть этап Кубка мира. К тому же, с участием олимпийского чемпиона".

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