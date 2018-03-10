Тихомиров: трасса для сноуборд-кросса в Москве может остаться для спортсменов-любителей

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Анна Гришанова/. Московская трасса, на которой проходит этап Кубка мира по сноуборд-кроссу, может остаться для катания спортсменов- любителей. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Этап Кубка мира по сноуборд-кроссу впервые проводится в Москве. Трасса была оборудована в комплексе "Лата Трек" в Крылатском.

"Приняли решение сделать трассу в Москве совместно с комиссией Международной федерации лыжного спорта (FIS), - сказал Тихомиров. - Я думаю, все довольны, надеемся проводить этап Кубка мира в Москве каждый год. Трассу готовили в течение месяца: большую часть времени заготавливали снег, а последние две недели строили саму трассу. Мы хотим оставить ее для любителей, и курорт в этом заинтересован".

Глава федерации отметил, что без лидера сборной Николая Олюнина, сломавшего ногу на Играх в Пхёнчхане, россиянам было сложно бороться за призовые места. "Мы привезли молодых ребят, которые набираются опыта, - сказал Тихомиров. - Заменить Николая Олюнина сложно, он спортсмен мирового уровня, но мы уже обкатываем молодежь. Надеюсь, мальчики поборются в командных соревнованиях и смогут выйти в большой финал".

В индивидуальных соревнованиях все российские спортсмены завершили выступление на стадии 1/8 финала. В воскресенье состоятся командные соревнования.