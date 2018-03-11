Россиянин Липинец не сумел защитить титул чемпиона мира IBF, проиграв Гарсии

ТАСС, 11 марта. Россиянин Сергей Липинец не сумел защитить титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг. В 12-раундовом поединке в Сан-Антонио (США, штат Техас) он проиграл американцу Майки Гарсии по очкам.

Все судьи отдали победу Гарсии - 116:111, 117:110, 117:110.

В первом раунде соперники присматривались друг к другу, а во втором американец начал действовать активнее. Гарсия работал вторым номером, действуя на контратаках, вынуждая россиянина самому начинать атаки. Липинец шел вперед, а американец много перемещался, сдвигаясь в стороны и атакуя с разных углов.

Большую часть времени Гарсия контролировал ход боя и выигрывал раунды, пусть и не имея большого преимущества. Липинец смотрелся вполне достойно, но все же немного проигрывал сопернику в мастерстве и технике. В седьмом раунде Липинец пошел вперед, несколько увлекся атакой и, пропустив боковой удар слева навстречу, оказался в нокдауне. Однако продолжил поединок и действовал в том же темпе, не сбавив в активности.

В заключительных раундах россиянин продемонстрировал хорошую физическую подготовку и не сбавлял темп, несколько раз удачно попадал, но все же Гарсия по-прежнему контролировал ход поединка и уверенно победил.

Первое поражение в карьере

Первоначально поединок должен был пройти 10 февраля, но в середине января стало известно, что Липинец получил травму правой руки и бой был перенесен.

Липинец не сумел защитить пояс, который он завоевал в прошлом бою в ноябре 2017 года, победив японца Акихиро Кондо по очкам. 28-летний россиянин потерпел первое поражение в карьере при 13 победах (10 нокаутом).

30-летний Гарсия стал чемпионом мира в четвертой весовой категории. Также американец стал третьим боксером в современной истории, становившимся чемпионом мира в категориях до 57,15 кг, до 58,9 кг, до 61,23 кг; первыми двумя были филиппинец Мэнни Пакьяо и мексиканец Хуан Мануэль Маркес.

Гарсия по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 38 побед (30 нокаутом).

На данный момент четверо россиян владеют титулами чемпиона мира: Сергей Ковалев (Всемирная боксерская организация, WBO, до 79,38 кг), Артур Бетербиев (IBF, до 79,38 кг), Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация, WBA, до 79,38 кг) и Мурат Гассиев (IBF, WBA, до 90,71 кг), а Денис Лебедев является "чемпионом в отпуске" WBA в весе до 90,71 кг.