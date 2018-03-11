"Эдмонтон" одержал третью победу подряд в чемпионате НХЛ, обыграв "Миннесоту"

ТАСС, 11 марта. "Эдмонтон" со счетом 4:1 одержал победу над "Миннесотой" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев дубль на счету Коннора Макдэвида (30-я, 32-я минуты), еще по одной шайбе забросили Леон Драйзайтль (57) и Райан Ньюджент-Хопкинс (58). В составе гостей отличился Чарли Койл (50).

"Эдмонтон" одержал третью победу подряд, команда располагается на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка. "Миннесота" находится на четвертом месте, в активе команды 85 очков.

В следующем матче "Эдмонтон" на выезде сыграет с "Калгари" 14 марта, "Миннесота" в этот же день дома встретится с "Колорадо".