Ван Хинтум: ФК "Витесс" выбрал Слуцкого из-за его успехов на высоком уровне

ТАСС, 11 марта. Успехи футбольного тренера Леонида Слуцкого на мировом уровне повлияли на руководство голландского "Витесса" при выборе главного тренера клуба. Об этом сообщил технический директор "Витесса" Марк ван Хинтум, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание De Telegraaf.

"Слуцкий - тренер с отличной карьерой, он добивался успеха на высоком уровне. Это причина, по которой мы выбрали его, - отметил ван Хинтум. - Не знаю, почему кто-то удивляется этому решению. Слуцкий был тренером сборной России и трижды выигрывал чемпионат России с ЦСКА".

"К тому же он хорошо говорит по-английски и известен как отличный тактик. Не просто так такой человек, как Дик Адвокат, позитивно отзывается о нем", - добавил ван Хинтум.

Ранее сообщалось, что контракт между Слуцким и клубом будет подписан после получения специалистом разрешения на работу в Нидерландах. В случае подписания соглашения 46-летний специалист станет первым россиянином, возглавившим голландский клуб.

Слуцкий был главным тренером ЦСКА с октября 2009 года по декабрь 2016-го. Под его руководством московская команда трижды выигрывала чемпионат России, дважды побеждала в финал Кубка и Суперкубка России. С августа 2015 года по июль 2016-го специалист возглавлял сборную России. Он вывел команду в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.

В июне 2017 года Слуцкий подписал контракт с "Халлом" и стал первым российским тренером в Англии. В декабре того же года стороны по обоюдному согласию расторгли договор.