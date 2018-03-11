Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ван Хинтум: ФК "Витесс" выбрал Слуцкого из-за его успехов на высоком уровне

Спорт
11 марта, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что контракт между Слуцким и клубом будет подписан после получения специалистом разрешения на работу в Нидерландах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 марта. Успехи футбольного тренера Леонида Слуцкого на мировом уровне повлияли на руководство голландского "Витесса" при выборе главного тренера клуба. Об этом сообщил технический директор "Витесса" Марк ван Хинтум, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание De Telegraaf.

"Слуцкий - тренер с отличной карьерой, он добивался успеха на высоком уровне. Это причина, по которой мы выбрали его, - отметил ван Хинтум. - Не знаю, почему кто-то удивляется этому решению. Слуцкий был тренером сборной России и трижды выигрывал чемпионат России с ЦСКА".

"К тому же он хорошо говорит по-английски и известен как отличный тактик. Не просто так такой человек, как Дик Адвокат, позитивно отзывается о нем", - добавил ван Хинтум.

Ранее сообщалось, что контракт между Слуцким и клубом будет подписан после получения специалистом разрешения на работу в Нидерландах. В случае подписания соглашения 46-летний специалист станет первым россиянином, возглавившим голландский клуб.

Слуцкий был главным тренером ЦСКА с октября 2009 года по декабрь 2016-го. Под его руководством московская команда трижды выигрывала чемпионат России, дважды побеждала в финал Кубка и Суперкубка России. С августа 2015 года по июль 2016-го специалист возглавлял сборную России. Он вывел команду в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.

В июне 2017 года Слуцкий подписал контракт с "Халлом" и стал первым российским тренером в Англии. В декабре того же года стороны по обоюдному согласию расторгли договор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Саратовской области предотвращен теракт
2
СМИ: в результате крушения частного турецкого самолета в Иране погибли 11 человек
3
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
4
Васильев: Биатлонист Шипулин невыразительно прошел последний круг масс-старта на этапе КМ
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
7
Путин: возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама