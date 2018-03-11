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Баскетболистки УГМК победили московское "Динамо" в матче чемпионата России по баскетболу

Спорт
11 марта, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 101:49

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ТАСС, 11 марта. Женский баскетбольный клуб УГМК из Екатеринбурга со счетом 101:49 обыграл московское "Динамо" в домашнем матче чемпионата России по баскетболу.

Самым результативным игроком встречи стала нападающая УГМК Евгения Белякова, набравшая 21 очко. В составе гостей больше всех очков набрала форвард Ольга Воробьева (17).

В турнирной таблице УГМК находится на втором месте, набрав 35 очков, "Динамо" с 24 очками идет девятым.

В следующем туре УГМК 18 марта на выезде сыграет с оренбургской "Надеждой", "Динамо" 13 марта примет курское "Динамо".

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