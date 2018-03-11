Французский биатлонист Мартен Фуркад подарил серебряную медаль российской болельщице

ТАСС, 11 марта. Французский биатлонист Мартен Фуркад, завоевавший серебро в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, после проведения церемонии награждения подарил медаль юной российской болельщице. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Instagram.

Фуркад постоянно дарит болельщикам свои медали и награды, завоеванные на этапах Кубка мира. В текущем сезоне француз поднимался на подиум во всех личных гонках на этапах Кубка мира, в которых принимал участие.

Победу в масс-старте одержал Юлиан Эберхард из Австрии, третьим стал россиянин Антон Шипулин, который упал на последнем подъеме перед финишем из-за контакта с австрийцем.

Этап Кубка мира в Контиолахти завершится в воскресенье женским масс-стартом.

Фрагмент церемонии награждения !!! @anton_shipulin - третий , а @martinfourcade - отдал российской юной болельщице серебряную медаль!!!! Женский масс - старт в 18.00 мск на Матч ! Арене , повтор в 21.50 мск на Матче !!! @yurlovaeka / всех победит !!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #церемония #награждение #подиум #молодцы #россия #франция Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Мар 11, 2018 в 7:19 PDT