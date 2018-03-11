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Французский биатлонист Мартен Фуркад подарил серебряную медаль российской болельщице

Спорт
11 марта, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

В текущем сезоне француз поднимался на подиум во всех личных гонках на этапах Кубка мира, в которых принимал участие

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Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ТАСС, 11 марта. Французский биатлонист Мартен Фуркад, завоевавший серебро в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, после проведения церемонии награждения подарил медаль юной российской болельщице. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Instagram.

Фуркад постоянно дарит болельщикам свои медали и награды, завоеванные на этапах Кубка мира. В текущем сезоне француз поднимался на подиум во всех личных гонках на этапах Кубка мира, в которых принимал участие.

Победу в масс-старте одержал Юлиан Эберхард из Австрии, третьим стал россиянин Антон Шипулин, который упал на последнем подъеме перед финишем из-за контакта с австрийцем.

Этап Кубка мира в Контиолахти завершится в воскресенье женским масс-стартом.

Фрагмент церемонии награждения !!! @anton_shipulin - третий , а @martinfourcade - отдал российской юной болельщице серебряную медаль!!!! Женский масс - старт в 18.00 мск на Матч ! Арене , повтор в 21.50 мск на Матче !!! @yurlovaeka / всех победит !!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #церемония #награждение #подиум #молодцы #россия #франция

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

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