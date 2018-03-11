Боец Нурмагомедов считает, что его поединок с Фергюсоном будет самым важным в истории UFC

ТАСС, 11 марта. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов считает, что его титульный поединок против американца Тони Фергюсона будет самым важным в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Слова спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на bjpenn.com.

"За 25-летнюю историю UFC еще никогда не организовывал поединки такого уровня. Это будет отличный бой для фанатов и для того, кто завоюет пояс. Все будут счастливы, потому что это будет поединок высочайшего уровня, на сегодняшний день - самый важный бой в UFC", - сказал Нурмагомедов.

"В первую очередь я буду драться не за пояс временного чемпиона или пояс Макгрегора, который он завоевал почти три года назад, - это будет настоящий чемпионский пояс", - добавил спортсмен.

Поединок за звание чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном станет главным событием турнира UFC 223 и пройдет 7 апреля в Нью-Йорке.

Нурмагомедов 31 декабря 2017 года победил бразильца Эдсона Барбозу единогласным решением судей. В активе 29-летнего россиянина 25 побед и ни одного поражения. Фергюсон 7 октября победил удушающим приемом американца Кевина Ли. На счету 33-летнего бойца 23 победы и 3 поражения.