Немецкая биатлонистка Хинц одержала победу в масс-старте на этапе Кубка мира

ТАСС, 11 марта. Немка Ванесса Хинц завоевала золото в масс-старте на 12,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

Спортсменка преодолела дистанцию за 35 минут 47,9 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Серебро завоевала итальянка Лиза Витоцци (отставание 13,5 секунды; 1 промах), бронзу - француженка Анаис Шевалье (+16,8; 1).

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт финишировала на 19-м месте (+1.49,1; 3). Для 25-летней Хинц этот подиум стал первым в личных гонках в карьере.

Следующий этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене с 15 по 18 марта.