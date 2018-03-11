Шахматисты Крамник и Карякин сыграли вничью во втором туре турнира претендентов

ТАСС, 11 марта. Российский гроссмейстер Владимир Крамник белыми фигурами сыграл вничью с соотечественником Сергеем Карякиным в рамках второго тура турнира претендентов, который проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус".

В других партиях американец Фабиано Каруана сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем, армянин Левон Аронян - с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, другой россиянин Александр Грищук победил американца Уэсли Со.

После двух туров лидируют в турнирной таблице Крамник, Каруана и Мамедьяров (все - по 1,5 очка), вторую строчку делят Аронян, Грищук и Дин Лижэнь (по одному очку), Карякин и Со набрали по 0,5 очка.

В следующем туре, который пройдет в понедельник, Грищук сыграет с Карякиным, Дин Лижэнь - с Уэсли Со, Мамедьяров - с Каруаной, Крамник - с Ароняном.

В Берлине участники сыграют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.