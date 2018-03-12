Россиянин Слинкин не смог выйти в четвертьфинал Паралимпиады в сноуборд-кроссе

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 марта. /ТАСС/. Россиянин Михаил Слинкин не сумел квалифицироваться в четвертьфинал Паралимпийских игр в соревнованиях по сноуборд-кроссу среди спортсменов с поражением верхних конечностей. Игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

В заезде 1/8 финала Слинкин уступил американцу Майку Майнору. Он является чемпионом мира и обладателем Кубка мира. В четвертьфинале ему будет противостоять итальянец Паоло Приоло.

В соревнованиях по сноуборд-кроссу среди спортсменов с глубоким поражением двух ног выступили россияне Владимир Игушкин и Александр Цыганков. Оба атлета не сумели выйти в 1/8 финала Паралимпиады. По итогам двух квалификационных заездов Игушкин занял 18-е место, а Цыганков - 20-е. Таким образом, россияне не смогли завоевать медалей в сноуборд- кроссе на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Сноуборд впервые представлен на Паралимпийских играх. В сноуборд-кроссе соревнования проводятся в трех классах - SB-1 и SB-2 (с глубоким поражением или ампутацией одной и двух ног), а также SB-UL - с поражением верхних конечностей (в этом классе выступают лишь мужчины).

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.