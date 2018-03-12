Глава Шведского футбольного союза: выезд в Россию в Лиге наций будет великолепный

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Сборная Швеции великолепно воспринимает выезд на матчи Лиги наций в Россию. Об этом ТАСС сообщил президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон.

Шведы сыграют во второй группе лиги В против сборных России и Турции. Сборная Швеция встретится с турками 9 сентября дома и 16 ноября в гостях, с россиянами - 11 октября на выезде и 19 ноября дома.

"Нам досталась потрясающая группа. Нас ожидает горячий выезд в Турцию и великолепный выезд в Россию. Еще одной отличительной чертой турнира является грамотно подобранный уровень команд. Во всех матчах нас всех, всю футбольную семью, будет ожидать борьба на каждом участке поля и нерв игры", - считает Нильссон.

"Хотелось бы поблагодарить руководство УЕФА за создание столь замечательного турнира, как Лига наций. Это отличный шанс проявить себя как тренерам, так и футболистам. Всегда приятно открывать что-то новое, и данное первенство предоставляет такую возможность. Одной из проблем товарищеских матчей являлась низкая посещаемость, ввиду того, что матч по сути ничего не решает, теперь же изменится отношение не только болельщиков, но и игроков, и к турниру будет серьезное отношение", - добавил собеседник ТАСС.

Решение о старте осенью 2018 года Лиги наций было принято на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2014 году. Финал Лиги наций пройдет в июне 2019 года. Турнир призван заменить товарищеские матчи, его участники разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.