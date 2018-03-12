Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Шведского футбольного союза: выезд в Россию в Лиге наций будет великолепный

Спорт
12 марта, 9:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

Встреча нового турнира, который призван заменить товарищеские матчи, между россиянами и шведами состоится 11 октября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Сборная Швеции великолепно воспринимает выезд на матчи Лиги наций в Россию. Об этом ТАСС сообщил президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон.

Шведы сыграют во второй группе лиги В против сборных России и Турции. Сборная Швеция встретится с турками 9 сентября дома и 16 ноября в гостях, с россиянами - 11 октября на выезде и 19 ноября дома.

Смотрите также

Глава Шведского футбольного союза призвал болельщиков оставить страхи перед ЧМ-2018

Глава Шведского футбольного союза: РФПЛ стала кузницей кадров для сборной Швеции

"Нам досталась потрясающая группа. Нас ожидает горячий выезд в Турцию и великолепный выезд в Россию. Еще одной отличительной чертой турнира является грамотно подобранный уровень команд. Во всех матчах нас всех, всю футбольную семью, будет ожидать борьба на каждом участке поля и нерв игры", - считает Нильссон.

"Хотелось бы поблагодарить руководство УЕФА за создание столь замечательного турнира, как Лига наций. Это отличный шанс проявить себя как тренерам, так и футболистам. Всегда приятно открывать что-то новое, и данное первенство предоставляет такую возможность. Одной из проблем товарищеских матчей являлась низкая посещаемость, ввиду того, что матч по сути ничего не решает, теперь же изменится отношение не только болельщиков, но и игроков, и к турниру будет серьезное отношение", - добавил собеседник ТАСС.

Решение о старте осенью 2018 года Лиги наций было принято на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2014 году. Финал Лиги наций пройдет в июне 2019 года. Турнир призван заменить товарищеские матчи, его участники разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тереза Мэй проведет заседание Нацкомитета безопасности по делу Скрипаля
2
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
3
Путин: гибель подлодки "Курск" стала проявлением общего плачевного состояния армии
4
Биатлонист Эберхард извинился перед Шипулиным за инцидент с падением россиянина в гонке КМ
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
Французский биатлонист Мартен Фуркад подарил серебряную медаль российской болельщице
7
Минфин: предложения о замене налога на движимое имущество будут готовы в ближайшие месяцы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама