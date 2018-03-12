Главный тренер сборной Германии по футболу призвал не превращать ЧМ в инструмент политики

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Главный тренер команды Германии Йоахим Лёв призвал не превращать чемпионат мира по футболу в политический инструмент. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью Bild.

"Участие в чемпионате мира не означает, что мы соглашаемся с системой, режимом или правителем, - сказал Лёв. - Мы не позволим превратить нас в инструмент, независимо от того, где мы играем, мы всегда придерживаемся наших ценностей".

По словам тренера, игроки не могут повлиять на выбор страны - хозяйки турнира и проводимую ею политику.

Ранее британские СМИ сообщили, что Великобритания рассматривает вариант бойкота чемпионата мира по футболу в России, если выяснится, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва.

Мировое первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.