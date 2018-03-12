Более 1,3 млн билетов продано на матчи ЧМ-2018 по футболу

ТАСС, 12 марта. На матчи чемпионата мира 2018 года по футболу в России в общей сложности продано 1 млн 303 тысячи 616 билетов. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Второй этап продаж билетов стартовал 5 декабря прошлого года и продлится до 3 апреля. Он разделен на два периода, с 5 декабря по 31 января болельщики могли подавать заявки на приобретение билетов, однако это не гарантировало их получение. Если количество заявок превышало число доступных мест, то билеты распределялись посредством жеребьевки. В рамках данного периода болельщики могли подавать заявки на все игры турнира, кроме матча открытия и финала.

Во время первого периода второго этапа продаж билетов было распределено 568 тысяч 448 билетов. Больше всего билетов получили болельщики из России - 197 тысяч 832 билета, также в десятку лидеров вошли Колумбия (33 048), Бразилия (24 656), Перу (21 946), Германия (21 639), США (20 347), Мексика (18 155), Австралия (15 906), Аргентина (15 214), Англия (14 890) и Польша (13 686).

"За 94 дня до старта чемпионата мира мы остаемся очень довольны результатом продаж билетов, - сказала генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. - Огромный спрос как со стороны местных, так и болельщиков со всего мира говорит о том, что турнир с нетерпением ждут во всем мире".

Продажи возобновятся 13 марта в 12:00 мск и будут проходить в порядке живой очереди. В продаже будут доступны билеты на все матчи, кроме финала и встречи между сборными Аргентины и Исландии. Также будут доступны билеты четвертой категории на определенные матчи. Отмечается, что билеты, приобретенные во время первых двух этапов продаж, начнут доставлять в апреле и мае 2018 года.

По итогам первого этапа продаж, который также был разделен на два периода, было распределено 742 тысячи 760 билетов.

Категории билетов ЧМ-2018

ФИФА объявила стоимость билетов на матчи чемпионата мира в июле 2016 года. Они разделены на четыре ценовые категории, при этом одна из них сделана специально для граждан РФ. Без учетов матча открытия и финала, стоимость билетов третьей категории варьируется от $105 до $285, второй категории - $165-480, первой - $210-750. Кроме того, рекомендуется после подтверждения приобретения билетов сразу подавать заявку на получение паспорта болельщика.

Паспорт болельщика - это нововведение России как страны - хозяйки чемпионата мира по футболу. Он представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018.

Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами - организаторами ЧМ-2018, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах. Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

Паспорт болельщика применялся при проведении Кубка конфедераций 2017 года.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.